بآية من سورة "مريم"..الخارجية الإيرانية تهنئ المسيحيين بعيد الميلاد

هنأت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، المسيحيين، جميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم، وخاصة أولئك الذين يعيشون في إيران، في ذكرى ولادة السيد المسيح وعيد الميلاد.

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وفي رسالة وجهها لجميع المسيحيين في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين حسيب أمير عبد اللهيان: "أهنئ جميع المسيحيين، ولا سيما أبناء وطني المحترمين والوطنيين، بذكرى ميلاد يسوع المسيح، نبي السلام والمصالحة، وحامل الراية والإيثار، وعيد الميلاد، الي يعتبر فترة احتفالية للمسيحيين في جميع أنحاء العالم ولا سيما أبناء وطني المسيحيين المحترمين والوطنيين".

وأضاف: "في ظل الظروف الحالية الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا، أصبحت البشرية جمعاء، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى الصداقة وتحقيق الرسائل الروحية للأنبياء السماويين..نرجو التعايش السلمي بين أتباع الديانات السماوية، والقضاء على الاستبداد والظلم والظلم".

وأكمل: :أتمنى لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة أتباع الدين المسيحي، عاما مليئا بالصحة والسعادة والازدهار".

ونشرت الخارجية على حسابها باللغة العربية في "تويتر"، تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

المصدر: RT