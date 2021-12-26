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إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران يابانية بسبب الثلوج الكثيفة

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إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران يابانية بسبب الثلوج الكثيفة
Reuters
أرشيف
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قالت أكبر شركتي طيران في اليابان، إن أكثر من 100 رحلة جوية داخلية في اليابان توقفت، اليوم الأحد، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد.

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وأوقفت شركة "ANA Holdings"  حوالي 80 رحلة جوية حتى الساعة 4 مساء، (07:00 بتوقيت غرينتش). وقال هيرواكي هاياكاوا، مدير العمليات في شركة الطيران، إن ذلك يؤثر على حوالي 5100 راكب.

وقال ممثل بقسم العمليات في شركة الخطوط الجوية اليابانية إنه تم إلغاء 49 رحلة حتى الساعة 4 مساء، (07:00 بتوقيت غرينتش)، مما يؤثر على 2460 راكبا.

وفي جميع أنحاء العالم، تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، بسبب الانتشار السريع لمتغير فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وأبلغت اليابان، التي شددت الضوابط الحدودية لمواجهة تهديد المتحور الجديد، عن 231 إصابة بأوميكرون منذ ظهوره.

المصدر: رويترز

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