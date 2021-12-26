زلزال بقوة 5.8 يهز جزر ريوكيو اليابانية

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز جزر ريوكيو في أقصى جنوب غرب اليابان اليوم الأحد.

إقرأ المزيد

وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وخفض قوته لاحقا إلى 5.4 درجة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو ضحايا.

المصدر: رويترز