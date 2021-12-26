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زلزال بقوة 5.8 يهز جزر ريوكيو اليابانية

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زلزال بقوة 5.8 يهز جزر ريوكيو اليابانية
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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز جزر ريوكيو في أقصى جنوب غرب اليابان اليوم الأحد.

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وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وخفض قوته لاحقا إلى 5.4 درجة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو ضحايا.

المصدر: رويترز

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