زلزال بقوة 5.8 يهز جزر ريوكيو اليابانية
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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز جزر ريوكيو في أقصى جنوب غرب اليابان اليوم الأحد.
وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وخفض قوته لاحقا إلى 5.4 درجة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو ضحايا.
Felt #earthquake (#deprem) M2.2 strikes 25 km W of #İzmir (#Turkey) 21 min ago. Please report to: https://t.co/KiX0bzOanApic.twitter.com/eu2CxL7QuF— EMSC (@LastQuake) December 26, 2021
المصدر: رويترز
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