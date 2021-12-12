زلزال يهز شرقي العاصمة اليابانية طوكيو

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت قوته خمس درجات هز شرق اليابان، اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة إن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي، شرقي العاصمة طوكيو.

وقال شهود إن الزلزال هز المباني في طوكيو، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

LOOOL earthquake hit tokyo during "so what" 🤣🤣🤣 THAT I CALL IMMERSIVE CONCERT EXPERIENCE! 🤣🤣🤣



(don't worry, nothing unusual in japan, you get used to it) pic.twitter.com/rQZNRkSzz7 — 🌱j̷i̷i̷⁷ - who stole the Bottons??! (@Jii_Sonyeondan) December 12, 2021

There was an earthquake in Tokyo around 12:30.

There are many earthquakes in Japan these days.#Japanhttps://t.co/QgseMxNryl — Sakura (@Pomupom2002) December 12, 2021

المصدر: رويترز