زلزال يهز شرقي العاصمة اليابانية طوكيو
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت قوته خمس درجات هز شرق اليابان، اليوم الأحد.
وأضافت الهيئة إن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي، شرقي العاصمة طوكيو.
وقال شهود إن الزلزال هز المباني في طوكيو، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
M5.1 #earthquake (#地震) strikes 58 km N of #Tokyo (#Japan) 12 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/HeOjqhxzkg— EMSC (@LastQuake) December 12, 2021
LOOOL earthquake hit tokyo during "so what" 🤣🤣🤣 THAT I CALL IMMERSIVE CONCERT EXPERIENCE! 🤣🤣🤣— 🌱j̷i̷i̷⁷ - who stole the Bottons??! (@Jii_Sonyeondan) December 12, 2021
(don't worry, nothing unusual in japan, you get used to it) pic.twitter.com/rQZNRkSzz7
There was an earthquake in Tokyo around 12:30.— Sakura (@Pomupom2002) December 12, 2021
There are many earthquakes in Japan these days.#Japanhttps://t.co/QgseMxNryl
المصدر: رويترز
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