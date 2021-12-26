إيران تفرض إجراءات صارمة على حدودها مع دول الجوار بسبب تفشي متحور "أوميكرون"

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، فرض قيود مشددة على الحدود مع دول الجوار بسبب تفشي متحور "أوميكرون".

وصرح المتحدث باسم دائرة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، أن الإجراءات الجديدة ستنطبق على أفغانستان، وتركيا، وباكستان، وأذربيجان، وأرمينيا، والعراق.

وأوضح أنه لن يسمح بالدخول إلى إيران إلا لحاملي التأشيرات الطلابية، والتأشيرات الطبية، وتأشيرات العمل، وتصاريح الإقامة.

المصدر: سبوتنيك