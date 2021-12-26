 
مباشر

إيران تفرض إجراءات صارمة على حدودها مع دول الجوار بسبب تفشي متحور "أوميكرون"

أخبار العالم

إيران تفرض إجراءات صارمة على حدودها مع دول الجوار بسبب تفشي متحور
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1li

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، فرض قيود مشددة على الحدود مع دول الجوار بسبب تفشي متحور "أوميكرون".

وصرح المتحدث باسم دائرة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، أن الإجراءات الجديدة ستنطبق على أفغانستان، وتركيا، وباكستان، وأذربيجان، وأرمينيا، والعراق.

وأوضح أنه لن يسمح بالدخول إلى إيران إلا لحاملي التأشيرات الطلابية، والتأشيرات الطبية، وتأشيرات العمل، وتصاريح الإقامة.

المصدر: سبوتنيك

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا