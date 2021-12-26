برد قارس يجتاح أنقرة ويحول نوافيرها إلى تحف فنية (صور)

اجتازت مؤخرا موجة برد قارسة العاصمة التركية أنقرة وغطت الثلوج "متنزه كوجولو" الشهير، المعروف بنوافيره التي تحولت إلى كتل جليدية ضخمة، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وعادة ما تعمل النوافير في المنتزه على مدار السنة رغم انخفاض الحرارة، إلا أن البرد القارس هذه المرة حول مياه المنتزهات ونوافيرها إلى كتل جليدية.

Views of Kugulu Park during cold weather in Turkey's capital https://t.co/igFT8bgzSY



📸: Emin Sansar pic.twitter.com/W9weojonv4 — Anadolu Images (@anadoluimages) December 24, 2021

Views of Kugulu Park during cold weather in Turkey's capital https://t.co/igFT8bgzSY



📸: Emin Sansar pic.twitter.com/W9weojonv4 — Anadolu Images (@anadoluimages) December 24, 2021

Views of Kugulu Park during cold weather in Turkey's capital https://t.co/igFT8bgzSY



📸: Emin Sansar pic.twitter.com/W9weojonv4 — Anadolu Images (@anadoluimages) December 24, 2021

المصدر: نوفوستي