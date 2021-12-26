 
مباشر

برد قارس يجتاح أنقرة ويحول نوافيرها إلى تحف فنية (صور)

متفرقات

برد قارس يجتاح أنقرة ويحول نوافيرها إلى تحف فنية (صور)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1kg

اجتازت مؤخرا موجة برد قارسة العاصمة التركية أنقرة وغطت الثلوج "متنزه كوجولو" الشهير، المعروف بنوافيره التي تحولت إلى كتل جليدية ضخمة، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وعادة ما تعمل النوافير في المنتزه على مدار السنة رغم انخفاض الحرارة، إلا أن البرد القارس هذه المرة حول مياه المنتزهات ونوافيرها إلى كتل جليدية.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا