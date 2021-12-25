رئيس وزراء كندا يحث الدول الغربية على تشكيل جبهة موحدة ضد الصين
Reuters BLAIR GABLE
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دعا رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الدول الغربية إلى "تشكيل جبهة موحدة ضد الصين لمنعها من استخدام المصالح التجارية لتفريق الحلفاء".
وقال ترودو، في مقابلة مع قناة "غلوبال" تم بثها اليوم السبت، إن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض في الوقت الذي تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.
وصرح ترودو: "لقد كنا نتنافس وكانت الصين، من وقت لآخر، تلعب مع كل منا بذكاء شديد في سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا و(تشكيل اتحاد) قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من... تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض".
المصدر: "رويترز"
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