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الشرطة البريطانية تعتقل مسلحا تسلل إلى منطقة قصر يتبع للعائلة الملكية

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الشرطة البريطانية تعتقل مسلحا تسلل إلى منطقة قصر يتبع للعائلة الملكية
Reuters HANNAH MCKAY
قصر وندسور.
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اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، شابا مسلحا تسلل إلى منطقة قصر وندسور التابع للعائلة الملكية البريطانية.

وذكرت شرطة تايمز والي أنها اعتقلت رجلا يبلغ 19 عاما قدم من ساوثغامبتون وكان بحوزته "سلاح هجومي"، مبينة أنه تم رصده عمليا بعد ثوان من اختراقه قصر وندسور في الساعة 08:30 بتوقيت غرينيتش.

وقالت مديرة شرطة وادي تايمز، ريبيكا ميرز: "تم القبض على الرجل للاشتباه في اختراقه موقعا محميا أو التعدي عليه وحيازة سلاح هجومي. وهو لا يزال قيد الاحتجاز في هذا الوقت".

وأشارت إلى أن المسلح لم يدخل أي مبان وتم إبلاغ أفراد العائلة الملكية بالحادث، مشددة: "لا نعتقد أن هناك خطرا أكبر على الجمهور ".

المصدر: "رويترز" + "BBC"

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