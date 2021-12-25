 
مباشر

تركيا تلقي القبض على تسعة أجانب بعملية أمنية في إسطنبول

أخبار العالم

تركيا تلقي القبض على تسعة أجانب بعملية أمنية في إسطنبول
Reuters
قوات الأمن التركي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1f9

ألقت السلطات التركية، اليوم السبت، القبض على 9 أجانب في 5 مناطق من إسطنبول، وذلك ضمن عملية أمنية ضد تنظيم "داعش"، حسب ما أفادت به وكالة "الأناضول".

وحسب ما نقلته مصادر أمنية لـ"الأناضول"، فإن "فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في إسطنبول أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين يشتبه في قيامهم بأنشطة أو التخطيط لعمليات لصالح التنظيم الإرهابي".

ونفذت الفرق عمليات مداهمة على 13 عنوانا في 5 مناطق من إسطنبول، أوقفت بنتيجتها 9 مشتبهين أجانب، دون تحديد جنسياتهم.

وصادرت الفرق الكثير من الوثائق والأجهزة الرقمية في تلك العناوين.

المصدر: الأناضول

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا