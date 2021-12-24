بريطانيا تندد بإطلاق إيران صواريخ باليستية خلال مناورات

نددت بريطانيا، اليوم الجمعة، بإطلاق إيران صواريخ باليستية في مناورات حربية أجريت هذا الأسبوع.

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "تمثل هذه التصرفات تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وندعو إيران لوقف أنشطتها على الفور".

وأطلقت القوات الإيرانية 17 صاروخا باليستيا أثناء مناورات "الرسول الأعظم 17" التي تقام في جنوب غرب البلاد قرب الخليج العربي.

واختبرت القوات صواريخ كروز وصواريخ باليستية متقدمة وطائرات مسيرة هجومية خلال ما وُصف بأنها مناورات "رئيسية" يجريها الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: وكالات