الولايات المتحدة ترفع قريبا قيود السفر المفروضة على 8 دول إفريقية بسبب "أوميكرون"

قال مسؤول أمريكي كبير إن إدارة الرئيس جو بايدن سترفع قيود السفر التي فرضتها الشهر الماضي على 8 دول في جنوب قارة إفريقيا بسبب مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة "رويترز" أن "الأجانب الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة لأنهم كانوا في واحدة من الدول الثماني خلال الأربعة عشر يوما السابقة سيتم السماح لهم مرة أخرى بدخول الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 ديسمبر".

وأشار المسؤول إلى أن هيئات الصحة العامة الأمريكية "أوصت برفع قيود السفر لأن الإبقاء عليها لن يكون له تأثير كبير على الإصابات في البلاد نظرا لانتقال العدوى على نطاق واسع في الولايات المتحدة حاليا، ولأنه لن يكون هناك حاجة لتطوير لقاح خاص بأوميكرون وأن اللقاحات الحالية والجرعات المعززة فعالة للغاية في احتوائه".

ومنعت واشنطن في 29 نوفمبر دخول المواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا مؤخرا في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق وملاوي "توخيا للحذر" من المتحور "أوميكرون" الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

المصدر: "رويترز"