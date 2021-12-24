لابيد: التوصل لإتفاق نووي سيئ مع إيران أسوأ من عدم وجود اتفاق على الإطلاق

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن إسرائيل تفضل انسحاب الولايات المتحدة والقوى الأخرى من المباحثات النووية مع إيران، بدلا من السعي وراء "صفقة سيئة".

وقال لابيد إن أفضل سيناريو هو ما أسماه "صفقة جيدة" مع إيران، مؤكدا أنه "ليست لدينا مشكلة في التوصل إلى اتفاق، فهذا أمر جيد".

ورأى أن "ثاني أفضل سيناريو، هو أنه لن يكون هناك اتفاق سوى تشديد العقوبات والتأكد من أن إيران لا تستطيع المضي قدما.. والثالث والأسوأ هو التوصل إلى صفقة سيئة".

ولم يوضح لابيد ما هي تفاصيل الاتفاق الجيد أو السيء، باستثناء إزالة ما يسمى بأحكام انقضاء المدة من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 التي ستسمح بانتهاء الضمانات في عام 2025، وجعل الاتفاقية قادرة على منع إيران بشكل دائم من امتلاك سلاح نووي.

هذا واستؤنفت المباحثات النووية في فيينا في نوفمبر الماضي بعد توقف دام خمسة أشهر، في محاولة لاستعادة الاتفاق النووي، الذي تضمن تخفيف العقوبات على إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"