فرنسا.. المرشح اليميني زمور يعلق على فيديو لمؤيديه وهما يهددان الجزائريين والمغاربة بالقتل

دان إريك زمور، المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مقطع فيديو أظهر شخصين مسلحين من مؤيديه وهما يهددان باستهداف الرئيس إيمانويل ماكرون والجزائريين والمغاربة.

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وقال زمور في بيان مخاطبا الشخصين المذكورين: "لستما جزءا من أنصاري ولا من المناضلين من أجلي، ولا حتى أصدقائي. أدين مقدما كل ما ستفعلانه باسمي في أثناء حملتي الانتخابية. لا أريد دعمكما ولا مساعدتكما".

وكانت وسائل إعلام فرنسية نشرت مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لشخص يحمل سلاحا ويدعي أنه يطلق النار على أعلام جزائرية ومغربية.

وحسب موقع "mediapart" الفرنسي، استهدف المسلح برمايته الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون والمسؤولين المنتخبين بحركة "la France insoumise" ألكسيس كوربيير، وراكيل جاريدو.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا ما دفع بكوربيير وجاريدو إلى الاتصال بوزير الداخلية الفرنسي من أجل اتخاذ إجراءات سريعة تضع حدا لممارسي العنف.

ويعد المرشح للرئاسيات الفرنسية إريك زمور، من أكثر الشخصيات البارزة التي تكن عداءً للجزائر، بالرغم من أنه من أصول جزائرية.

وتوقع العديد من المحللين أن اليميني المتطرف سيتسبب في التضييق على الجزائريين الموجودين بفرنسا.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية