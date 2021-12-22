فرنسي مسلح يهدد الجزائريين والمغاربة بالقتل (فيديو)

نشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي مقالا تطرق من خلاله لمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شخص فرنسي الجنسية يهدد باستهداف الرئيس والجزائريين والمغاربة.

ونشرت جماعة "Jeune Garde" المناهضة للفاشية والمناصرة للمرشح للرئاسيات الفرنسية والمعادي للجزائر إريك زمور، مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لشخص يحمل سلاحا ويدعي أنه يطلق النار على أعلام جزائرية ومغربية.

وحسب موقع "mediapart" الفرنسي، يستهدف المسلح برمايته الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون والمسؤولين المنتخبين بحركة "la France insoumise" ألكسيس كوربيير، وراكيل جاريدو.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا ما دفع بكوربيير وجاريدو إلى الاتصال بوزير الداخلية الفرنسي من أجل اتخاذ إجراءات سريعة تضع حدا لممارسي العنف.

ورفع المهددان شكوى ما أدى إلى فتح تحقيق حول "التهديد بالقتل" لكشف ملابسات القضية.

ويعد المرشح للرئاسيات الفرنسية إريك زمور، من أكثر الشخصيات البارزة التي تكن عداءً للجزائر، رغم أنه ذو أصول جزائرية.

وتوقع العديد من المحللين أن اليميني المتطرف سيتسبب في التضييق على الجزائريين الموجودين بفرنسا.

D’après les informations de @Mediapart, l’homme sur cette vidéo est un militaire ou ex-militaire, soutien d’Eric Zemmour. Il s'imagine tirer sur @RaquelGarridoFr ou @alexiscorbiere, mais aussi "des drapeaux algériens et marocains". https://t.co/Q42GHq9pQNpic.twitter.com/y7mRCb33sg — Sébastien Bourdon (@seb_bourdon) December 20, 2021

المصدر: موقع "mediapart" الفرنسي