كوريا الجنوبية تحتج على مساعي اليابان لتصريف مياه فوكوشيما المشعة في البحر

استدعت كوريا الجنوبية، مسؤولا بالسفارة اليابانية في سيئول للتعبير عن مخاوفها بشأن مساعي اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المشعة في البحر.

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وقال مسؤولون إن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية استدعت مسؤولا بالسفارة اليابانية لديها للتعبير عن مخاوفها بشأن تقدم مشغل محطة فوكوشيما للطاقة النووية اليابانية المعطلة بطلب للحصول على الموافقة على خطتها لتصريف مياهها المشعة في البحر.

واستدعت الخارجية، وزير الشؤون الاقتصادية في السفارة اليابانية لدى سيئول "دايسوكي ناميوكا" لتنقل إليه وثيقة دبلوماسية تتضمن مخاوف سيئول.

وقد تقدمت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" بطلب إلى هيئة التنظيم النووي اليابانية للحصول على الموافقة على خطة تصريف المياه المشعة في البحر من محطة فوكوشيما، وسط مخاوف متزايدة في كوريا الجنوبية من أن إطلاق المياه المشعة في البحر قد يسبب مخاطر صحية وتلوثًا بحريًا.

وكانت اليابان قد أعلنت في أبريل عن خطة لبدء تصريف المياه المشعة في البحر في عام 2023، فيما يتوقع أن يستغرق ذلك عقودًا من الزمن، حيث من المتوقع أن تمتلئ جميع صهاريج التخزين في محطة فوكوشيما في وقت مبكر من خريف عام 2022.

المصدر: "يونهاب"