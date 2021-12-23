تحطم طائرة في شرق الكونغو الديمقراطية
Reuters
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أعلن مسؤول في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، إن طائرة تحطمت في مقاطعة كيفو.
وقال أليماسي مالومبي ماثيو، وزير النقل الإقليمي في مقاطعة كيفو، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن طائرة تحطمت في المقاطعة الواقعة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضاف أن حجم الطائرة وعدد الضحايا لم يتضح بعد.
المصدر: "رويترز"
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