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بوتين: نتعاون مع الصين لصناعة أسلحة ذات تقنيات عالية

أخبار العالم

بوتين: نتعاون مع الصين لصناعة أسلحة ذات تقنيات عالية
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والصين تتعاونان في مختلف المجالات بما فيها صناعة التقنيات العسكرية العالية وفي مجال الفضاء والطيران.

وأوضح الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي موسع اليوم الخميس، أن لديه علاقة ثقة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى ذلك من شأنه أن يساعد في بناء علاقات عملية ناجحة.

وقال بوتين إن روسيا والصين لديهما علاقات تعاون في مختلف المجالات منها التعاون العسكري مثل صناعة الأسلحة ذات التقينات العالية، والطاقة النووية والتدريبات العسكرية المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك اضاف الرئيس الرئيس أن التعاون بين البلدين يشمل أيضا المجال الثقافي والإنساني.

المصدر: RT + نوفوستي

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