كوريا الجنوبية تجري محادثات مع الصين وسط خلاف بين سيئول وتايوان

يجري دبلوماسيون كبار من كوريا الجنوبية محادثات مع نظراء صينيين اليوم الخميس في أعقاب خلاف دبلوماسي مع تايوان بسبب إلغاء سيئول حضور وزيرة تايوانبة منتدى أعمال بسيئول الأسبوع الماضي.

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ومن المقرر أن يجري تشوي جونغ كون، نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي ومساعدوه، محادثات عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم مع فريق صيني يقوده له يو تشنغ، نائب وزير الخارجية الصيني، وهذا أول اجتماع من نوعه منذ يونيو 2017.

وقال مسؤولون في سيئول، إنه من المتوقع أن "يستكشف الجانبان سبل استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع كوريا الشمالية وبحث القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية الأخرى".

وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية اليوم الخميس: "نأمل أن يكون لهذا الاجتماع أثر إيجابي بخصوص تعزيز الاتصالات والثقة المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية".

ويأتي الاجتماع في وقت حساس حيث قدمت تايوان احتجاجا على إلغاء كوريا الجنوبية لدعوة أرسلتها في سبتمبر إلى وزيرة التكنولوجيا الرقمية التايوانية، أودري تانغ، للتحدث أمام مؤتمر الأسبوع الماضي في سيئول.

ووصفت وزارة الخارجية التايوانية الخطوة بأنها "وقحة" واستدعت القائم بأعمال سفير كوريا الجنوبية بتايبيه للتعبير عن استيائها.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن القرار اتخذه منظمو المؤتمر بناء على "اعتبارات شملت كل الظروف"، دون تفاصيل.

وقال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي في سيئول أمس الأربعاء إن المنظمين ألغوا الدعوة تمشيا مع "مبادئنا الدبلوماسية وليس من أجل الصين".

المصدر: رويترز