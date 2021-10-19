سيؤول: صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية يبلغ مداه 450 كيلومترا

قالت الهيئة المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، بلغ مداه بين 430 و450 كيلومترا وعلى ارتفاع بلغ 60 كيلومترا.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الشمالي أن الصاروخ الباليستي هذا الذي أطلق صباح اليوم، قصير المدى، وتم إطلاقه من غواصة.

وأعلنت سيئول وطوكيو في وقت سابق اليوم، أن بيونغ يانغ أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستي جديد واحد على الأقل.

وبحسب مسؤولين في كوريا الجنوبية واليابان تم إطلاق الصاروخ من منطقة "سينبو" بإقليم "هام غيونغ" الجنوبي باتجاه البحر الشرقي.

وذكرت الهيئة المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري حاليا تحليلا شاملا بشأن المعلومات الإضافية لهذا الإطلاق الجديد.

المصدر: نوفوستي