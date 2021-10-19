رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد

قطع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، رحلة عمله إلى مناطق البلاد وقرر العودة إلى طوكيو، وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن رئيس الحكومة صعد على متن قطار "شينكانسن" فائق السرعة في محطة "سينداي" بمحافظة "مياغي"، ومن المتوقع أن يصل إلى مقر إقامته في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي.

كذلك من المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الأمن القومي الياباني.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي صباح اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا باليستيا.

وقال خفر السواحل الياباني إن القذيفة (الصاروخ) سقطت في حوالي الساعة 10.38 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن لم يحدد الموقع.

المصدر: نوفوستي