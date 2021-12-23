اليابان تعوم أول ناقلة نفط كهربائية في العالم
Reuters
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احتفلت اليابان أمس الأربعاء بدخول أول ناقلة نفط كهربائية في العالم للخدمة، من صنع شركة "KOA Industry Co" اليابانية.
وقالت الشركة في بيان صحفي إن الاحتفال بتعويم ناقلة النفط الكهربائية الأولى من نوعها في العالم، جرى أمس في حوض بناء السفن في محافظة كاغاوا بجزيرة شيكوكو.
ويبلغ طول السفينة التي أُطلق عليها اسم "أساهي"، 62 مترا وارتفاعها 10.3 متر.
وتبلغ الحمولة المسجلة للناقلة 499 طنا وحجم تخزين الوقود 1.28 ألف متر مكعب.
وتم تزويد السفينة ببطاريات ليثيوم-أيون بطاقة إجمالية 3.48 ألف كيلوواط.
المصدر: نوفوستي
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