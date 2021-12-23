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حصيلة ضحايا غرق قارب في مدغشقر تبلغ 85 قتيلا

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حصيلة ضحايا غرق قارب في مدغشقر تبلغ 85 قتيلا
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أعلنت سلطات مدغشقر اليوم الخميس أن حصيلة ضحايا حادث غرق قارب قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري ارتفعت إلى 85 قتيلا، منهم خمسة أطفال.

وأكدت السلطات البحرية والدرك في مدغشقر اليوم الخميس أن 138 شخصا كانوا إجمالا على متن القارب الخشبي المنكوب الذي غرق ليلة الاثنين قبالة السواحل الشمالية الشرقية من البلاد، وتم إنقاذ 50 شخصا منهم.

وجاء تحديث الحصيلة بعد انتشال جثث 21 من 24 شخصا كانوا في عداد المفقودين يوم أمس.

وكانت السلطات قد أكدت أن القارب المنكوب الذي يبلغ طوله 12 مترا لم تكن لديه رخصة ضرورية لنقل الركاب.

وخلص تحقيق أولي أجرته وكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر (APMF) إلى أنه كان هناك خلل فني في محرك القارب.

المصدر: "فرانس برس"

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