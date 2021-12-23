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وزير في مدغشقر يعلق على نجاته من تحطم مروحية: "أجلي لم يحن بعد"

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وزير في مدغشقر يعلق على نجاته من تحطم مروحية:
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 نجا وزير شرطة مدغشقر، سيرج جيلي، البالغ من العمر 57 عاما، من حادث تحطم مروحية، بل وتمكن من السباحة  لمدة 10 ساعات بعد سقوط الطائرة في البحر.

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ولحسن حظ الوزير، عثر عليه صيادون وانتشلوه من المياه، وكان على الرغم مما مرّ به في حالة جيدة، وفي حماسة فائقة حتى أنه أعلن أنه مستعد للعودة إلى عمله في غضون 24 ساعة.

وتحطمت المروحية  التي كان على متنها سيرج جيلي وثلاثة أشخاص آخرين اثناء توجهها إلى موقع حطام سفينة غرقت قبل ساعات على الساحل الشمالي الشرقي لمدغشقر. وكانت السفينة تحمل شحنة، إضافة إلى أكثر من 120 شخصا، تمكن المسعفون من إنقاذ 45 منهم.

وحين صادف الصيادون وزير الشرطة أبلغهم بأنه لم يصب بأذى وأنه مستعد  للعودة إلى  العمل خلال 24 ساعة، وقال معلقا على ما جرى له: "أجلي لم يحن بعد".

وفيما نجا وزير الشرطة في مدغشقر بأعجوبة من تحطم الطائرة، لا يزال ربان المروحية وضابط آخر في الشرطة في عداد المفقودين، في حين نجا أيضا أحد أفراد طاقم الطائرة.

المصدر: anews.com

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