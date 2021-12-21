مدغشقر.. العثور على شخصين سالمين بينهما جنرال بعد تحطم مروحيتهم العسكرية

أفاد موقع "linfo.re" بأنه تم العثور على اثنين من الركاب الأربعة الذين فقدوا جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة جزيرة بيغ آيلاند في مدغشقر، دون أن يصابا بأذى صباح اليوم الثلاثاء.

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وبحسب الموقع، كان اللواء سيرج جيلي على متن مروحية إنقاذ تابعة للجيش، أقلعت للمشاركة في عملية لإنقاذ سفينة غارقة قبالة ماهامبو في شرق مدغشقر، كان على متنها حوالي مائة راكب.

وأشار "linfo.re" إلى أن "ثلاثة ركاب آخرين كانوا في الطائرة التي تقل الجنرال عندما تحطمت في البحر في وقت مبكر من مساء يوم الاثنين الماضي".

وأوضح الموقع نقلا عن وزارة الدفاع الوطني الملغاشية، أنه تم العثور على اللواء سيرج جيلي سليما، وهو حاليا في ماهامبو وهي بلدة ريفية في مدغشقر تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة أنالانجيروفو، وعلى بعد حوالي كيلومتر واحد من شاطئ ماهامبو، تم العثور على راكب مروحية آخر، مفقود أيضا، دون أن يصاب بأذى".

هذا وأفاد سيرج جيلي بأنه سبح من الساعة 7:30 مساء أمس (بالتوقيت المحلي) حتى الساعة الـ7:30 من صباح اليوم.

المصدر: "linfo.re"