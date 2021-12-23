دميرطاش: أردوغان سيبقينا بالسجن حتى يفوز مجددا بالانتخابات

اتهم الزعيم التركي الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بإبقائه مع أعضاء حزب "الشعوب" الديمقراطي المعارض في السجن حتى الفوز في الانتخابات مرة أخرى.

وقال دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب "الشعوب" الديمقراطي: "لو لم نكن مسجونين لما وصلت هذه الحكومة بمفردها إلى السلطة.. الآن يصرون على إبقائنا في السجن للفوز مرة أخرى".

وأضاف: "في الوقت الذي يتم فيه التنازل عن الموارد الاقتصادية للبلاد، يتم تصوير قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، على أنها قضية رئيسية في تركيا".

وتابع: "فليكن كل الأصدقاء في معنويات جيدة، الحل يكمن في النضال السياسي.. مع المقاومة والأمل ننجح.. ستأخذ هذه القضايا أيضا مسارا مختلفا أمام قضاء أكثر إنصافا".

وأكد دميرطاش المعتقل منذ عام 2016، أنه ورفاقه السجناء من حزب "الشعوب" الديمقراطي في معنويات جيدة، ويشعرون بالقوة.

وختم: "لكننا بشر أيضا، ولدينا مشاكل صحية وجسدية.. نحن لا نعيش في أفخم قصر في العالم.. نحن نعيش في زنزانة.. التواجد في غرفة مساحتها 8 أمتار مربعة لساعات والدفاع عن أنفسنا هو أيضا تعذيب".

المصدر: "زمان" التركية