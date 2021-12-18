زعيم كردي معتقل يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في تركيا قبل "انهيارها بالكامل"

دعا الزعيم الكردي المعتقل في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد قبل "انهيارها الكامل".

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وقال دميرطاش، المعتقل منذ 4 نوفمبر 2016، عبر صفحته في "تويتر" إنه لا شيء غير الانتخابات يمكنه حل الأزمة التي سببها "النظام الوحشي المسمى نظام الحكم الرئاسي"، وفق تعبيره.

وأوضح ديمرطاش أن المشكلة الرئيسية في تركيا هي أزمة الثقة والقانون، فلا يمكن لرفع الحد الأدنى للأجور أن يغلق الثقب الأسود الذي فتح.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بمضاعفة الحد الأدنى للأجور، في ظل ارتفاع التضخم النقدي، وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية مع إصرار أردوغان على خفض الفائدة.

وأكد دميرطاش أن "الوضع خطير للغاية. يجب إجراء انتخابات مبكرة قبل الانهيار التام للبلاد".

وتتزايد مطالب المعارضة التركية بإجراء انتخابات مبكرة، فيما يرفض أردوغان ذلك ويصر على إجرائها بموعدها عام 2023، في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية