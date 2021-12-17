بورصة اسطنبول تعلق التداولات بعد انهيار الليرة التركية
Reuters
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قررت بورصة اسطنبول، اليوم الجمعة، تعليق التداولات بعد انهيار العملة التركية، حيث هبطت إلى مستوى 16.83 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى في التاريخ.
يتبع..
قررت بورصة اسطنبول، اليوم الجمعة، تعليق التداولات بعد انهيار العملة التركية، حيث هبطت إلى مستوى 16.83 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى في التاريخ.
يتبع..
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