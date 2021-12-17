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بورصة اسطنبول تعلق التداولات بعد انهيار الليرة التركية

مال وأعمال

بورصة اسطنبول تعلق التداولات بعد انهيار الليرة التركية
Reuters
صورة من الأرشيف - بورصة اسطنبول
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قررت بورصة اسطنبول، اليوم الجمعة، تعليق التداولات بعد انهيار العملة التركية، حيث هبطت إلى مستوى 16.83 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى في التاريخ.

يتبع..

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