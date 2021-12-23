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"رويترز": إصابات كورونا تتجاوز الـ276.13 مليون ووفياته الـ5.67 مليون حول العالم

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Reuters Adnan Abidi
الطواقم الطبية - أرشيف
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أظهر إحصاء أعدته "رويترز" أن أكثر من 276.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا عالميا، في حين وصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 5 ملايين و670030 حالة.

وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر إصابات ووفيات:

الدول والمناطق    إجمالي الوفيات    عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة    812720       51395700
الهند              478325       34758481
البرازيل          617948        22219477
بريطانيا           147433       11542143
تركيا             80922          9225573
فرنسا            121946         8713756
ألمانيا            109057         6862587
إيران            131211         6177885
إسبانيا            88887          5585054

عربيا، حل العراق بالمرتبة الأولى وبالترتيب 25 (عالميا) مسجلا 24095 وفاة و2091522 إصابة، تلاه الأردن (41 عالميا) بواقع 12329 وفاة و1045714 إصابة، وجاء المغرب بالمرتبة الثالثة (45 عالميا) بـ14814 حالة وفاة و953297 إصابة، فالإمارات رابعا (49 عالميا) بواقع 2154 وفاة و744890 إصابة.

وتعتمد "رويترز"  في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل بلد.

المصدر: "رويترز"

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