واشنطن: المواطن الأمريكي المعتقل لدى تركيا لبيعه جواز سفره ليس دبلوماسيا

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة على علم باحتجاز مواطن أمريكي في تركيا، مشيرا إلى أنه "ليس دبلوماسيا"، ويتم تقديم الخدمات القنصلية اللازمة في قضيته.

من جهتها، أعلنت الشرطة التركية أنها "ألقت القبض على دبلوماسي أمريكي الشهر الماضي لبيعه جواز سفره لمواطن سوري يحاول السفر إلى ألمانيا"، لكن وزارة الخارجية الأمريكية "نفت كون المحتجز دبلوماسيا".

وعرفت الشرطة الدبلوماسي بحروف (دي.جيه.كيه)، وقالت، إنه "يعمل في السفارة الأمريكية لدى بيروت".

وأوضحت أن "لديها دليلا يتمثل في فيديو مصور للدبلوماسي وهو يتبادل الملابس مع السوري في مطار إسطنبول قبل تسليم جواز السفر الدبلوماسي الذي اشتبهت فيه سلطات الجوازات".

وذكر البيان أنه "تم القبض على الدبلوماسي الذي عثر بحوزته على ظرف بداخله عشرة آلاف دولار، وما زال محتجزا".

المصدر: "رويترز"