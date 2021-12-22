ترامب يكشف أسباب عدم عفوه عن سنودن وأسانج

تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن أسباب عدم عفوه عن الموظف السابق في الاستخبارات إدوارد سنودن ومؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، اللذين كشفا عن أسرار أمريكية.

وقال ترامب في حديث لموقع The Daily Wire إن "لهذه القضية جانبين. في حالة واحدة كانت هناك صفقة جواسيس وفي الحالة الثانية شخص كشف عن فساد حقيقي".

وتابع: "بخصوص واحدة من هاتين القضيتين، وأنا لن أحدد أي واحدة منهما، كانت لدي مشاعر قوية. وكان بوسعي أن أقوم بذلك لكن هناك أشخاصا لهم وجهات نظر مختلفة... وقررت أن المحكمة يجب أن تقوم بعملها".

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يذكر أن الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن كشف في عام 2013 معلومات حول برامج التجسس الأمريكية، وفي 2014 حصل على حق اللجوء في روسيا.

ومؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج معروف بكشفه عن العديد من المواد الحساسة، بما فيها المراسلات الدبلوماسية الأمريكية وتسجيلات فيديو متعلقة بالعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق.

وهو معتقل حاليا في بريطانيا بانتظار البت في تسليمه للولايات المتحدة.

المصدر: تاس