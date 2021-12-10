وزارة العدل الأمريكية ترحب بقرار المحكمة البريطانية بشأن تسليم أسانج

رحبت وزارة العدل الأمريكية بقرار محكمة الاستئناف البريطانية لصالح الطلب الأمريكي بتسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج لواشنطن.

وقال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة: "نعبر عن رضانا عن هذا القرار"، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت القرار السابق الصادر في يناير الماضي برفض تسليم أسانج للولايات المتحدة.

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وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت جوليان أسانج في عام 2019 بعد سحب سلطات الإكوادر حق اللجوء منه، والذي كان يتمتع به منذ عام 2012 للإقامة في سفارة الإكوادور بلندن.

وكانت الولايات المتحدة تطالب بتسليم أسانج بسبب نشر موقع "ويكيليكس" مواد حساسة عن العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.

المصدر: "تاس"