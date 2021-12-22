هبوط كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء أن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي للحكومات الأجنبية تراجعت 21 في المئة إلى 138 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

وكشفت الخارجية الأمريكية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر، حيث بلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأمريكي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار.

ويأتي هذا الانخفاض بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة العام الأخير من إدارة ترامب.

وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة "إف-35" من شركة "لوكهيد مارتن" بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي مبيعات العام.

وشهدت إدارة الرئيس جو بايدن تحولا عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة.

وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي الإعلان عن سياسة جديدة لتصدير الأسلحة تركز على حقوق الإنسان عند تقييم بيع الأسلحة.

المصدر: رويترز