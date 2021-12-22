السلطات الصحية الأمريكية تجيز استخدام عقار "فايزر" المضاد لكوفيد-19

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عقار شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا لعلاج المعرضين لمخاطر عالية ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن عقار Paxlovid يعمل بأمان وسيكون أداة مهمة في تقليل حالات دخول المستشفيات والوفاة وهو أول دواء يمكن للمرضى المصابين تناوله في المنزل للبقاء خارج المستشفى.

وقالت باتريسيا كافازوني باحثة إدارة الغذاء والدواء، إن "تصريح الاستخدام يقدم أول علاج لكوفيد- 19 على شكل حبوب تؤخذ عن طريق الفم، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة هذا الوباء العالمي".

بدوره، قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايز" إن "هذا العلاج المبتكر، الذي ثبت أنه يقلل بشكل كبير من حالات دخول المستشفى والوفيات ويمكن الخضوع له في المنزل، سيغير الطريقة التي نعالج بها كوفيد-19".

ومن المتوقع أن يصبح Paxlovid متوفرا في الصيدليات والمستشفيات الأمريكية في الأيام المقبلة وستكون الإمدادات الأولية محدودة حتى تتمكن شركة "فايزر" من زيادة الإنتاج.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنه "سيبدأ توفير هذا الدواء في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري".

المصدر: "أ ف ب" + "وول ستريت جورنال"