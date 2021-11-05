"فايزر" تجري محادثات مع 90 دولة حول عقارها لعلاج كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، أنه يجري مباحثات مع 90 دولة لتوريد عقار COVID-19 التجريبي لها.

وأشار إلى أن العقار الذي تختبره شركته ثبت أنه يقلل بنسبة 89٪ من خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وصرح بأن شركة "فايزر" تتوقع تسعير عقارها "باكسلوفيد" بحدود السعر الذي وضعته لعقارها شركة "ميرك" المنافسة.

ويبلغ سعر عقار molnupiriavr الذي تنتجه شركة "ميرك" في الولايات المتحدة حوالي 700 دولار لدورة علاجية مدتها خمسة أيام.

وأصدرت شركة "فايزر" نتائجها في بيان صحفي ولم تشاركها مع العلماء، وتقول إنها ستشارك مزيدا من التفاصيل في ورقة بحثية، مع تقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

واختبرت الشركة هذا الدواء على البالغين المصابين بكوفيد-19، والذين يواجهون خطر تطور المرض بشكل كبير.

وتم إعطاء الدواء للمتطوعين في غضون 3 أو 5 أيام من بدء أعراض المرض عليهم.

وتعرف هذه الحبوب باسم مثبط البروتياز، وهي مصممة لمنع الفيروس من التكاثر، وقالت الشركة إن إعطاء الحبوب مع "ريتونافير" يساعد على إبطاء تحللها في الجسم.

المصدر: وكالات