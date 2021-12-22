سفير روسيا لدى برلين: "RT DE" تتعرض لضغوط مستمرة في ألمانيا

أعرب السفير الروسي لدى برلين سيرغي نيتشايف عن قلق موسكو إزاء منع بث قناة "RT DE" الروسية الناطقة بالألمانية بقرار من جهاز الرقابة الناظمة لوسائل الإعلام الألمانية.

وقال: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بحجب إرسال إشارة الأقمار الصناعية لقناة "RT DE" التلفزيونية الروسية الناطقة بالألمانية، التي بدأت بثها في الـ16 من ديسمبر الجاري".

وأضاف: "تم وقف البث بناء على طلب من منظم وسائل الإعلام الألمانية، الأمر الذي يصعب قدر الإمكان على شركة روسية أن تبدأ العمل من أجل جمهور محلي".

وأشار إلى أن "محاولات القضاء على منافس قوي في مجال الإعلام وتقييد الوصول إلى البديل، وحجب وجهة النظر المهنية تجاه الأحداث الدولية، تتعارض بشكل واضح مع التصريحات بعدم جواز الرقابة وحماية حرية التعبير والصحافة والحق في تلقي المعلومة".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في أول تعليق لها على خطوة المنظم الألماني، إنها دليل على "ملاحقة إحدى وسائل الإعلام والفصل المعلوماتي وأن رد الفعل الروسي لن يطول انتظاره".

المصدر: "تاس"