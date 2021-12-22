صحيفة إيرانية عن مصدر مقرب من المفاوضات: فرنسا تعمل على تعطيل المحادثات النووية في فيينا

أفادت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من المفاوضات النووية في فيينا، بأن "فرنسا تعمل على تعطيل هذه المفاوضات".

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ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن "تاريخ مفاوضات إيران مع الغرب مليء بالتجارب التي لعبت فيها إحدى الدول الغربية على الدوام دور الشرطي السيئ في مراحل مختلفة من المفاوضات".

وفي هذا الإطار أعلن أحد المقربين من فريق التفاوض الإيراني أنه خلال الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا، وفي ظل غياب الوفد الفرنسي لمدة يومين بسبب حضورهم في مؤتمر "ليفربول"، اتفقت الأطراف على مسودة ثالثة، كان من شأنها أن تساعد كثيرا في تقدم المفاوضات، لكن مع عودة فرنسا إلى طاولة المفاوضات، عارضت باريس هذا المشروع الذي اتفقت عليه الأطراف وتسببت بخلل في مسار المحادثات، بحسب "فرهيختكان".

المصدر: "فرهيختكان"