 
مباشر

اليونان.. إنقاذ 12 شخصا وفقدان آخرين إثر غرق قارب يقل مهاجرين

أخبار العالم

اليونان.. إنقاذ 12 شخصا وفقدان آخرين إثر غرق قارب يقل مهاجرين
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0k8

أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 12 شخصا وفقدان آخرين إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل اليونانية.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: مصرع أكثر من 160 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي
الأمم المتحدة: مصرع أكثر من 160 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي

وبدأ خفر السواحل اليوناني عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق بعد غرق قارب يقل مهاجرين جنوب جزيرة فوليغاندروس إحدى جزر سيكلاديز، مما تسبب في فقد العشرات.

وأعلن خفر السواحل، إنقاذ 12 شخصا، لكن ناجين قالوا إن القارب كان يقل 32 شخصا، فيما أبلغ أحد الناجين السلطات أن القارب كان يقل حوالي 50 شخصا.

وتشارك أربع سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيتان تابعتان للقوات البحرية والجوية وطائرة نقل عسكرية وخمس سفن عابرة وثلاث سفن خاصة في عملية البحث والانقاذ.

وذكر خفر السواحل أن العملية بدأت ليلة الثلاثاء بعد تلقى معلومات تفيد بتعطل محرك قارب يقل مهاجرين وبدأت المياه تدخل القارب في وقت لاحق جنوب فوليغاندروس.

وأشار خفر السواحل إلى أن الأفراد الذين تم إنقاذهم استخدموا قاربا أصغر كان على متن القارب الكبير، وأن اثنين فقط من الـ 12 كانا يرتديان سترات نجاة. وقال الناجون للسلطات إن القارب غرق في وقت لاحق.

المصدر: AP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا