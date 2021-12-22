فرنسا: "أوميكرون" سيصبح سلالة سائدة قريبا والإصابات اليومية ستتخطى الـ100 ألف

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران من أن استمرار تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في أراضي البلاد سيؤدي إلى زيادة حادة في مؤشر الإصابات بالعدوى.

وأكد فيران لتلفزيون BFMTV اليوم الأربعاء أن الإصابات بـ"أوميكرون" تشكل حاليا 20 بالمائة من إجمالي عدد حالات كورونا الجديدة في فرنسا ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى ثلث إجمالي عدد الإصابات بعد يومين.

وأشار الوزير إلى أن المتحور الجديد من المتوقع أن يصبح سلالة سائدة في فرنسا خلال فترة ما بين عيد الميلاد ورأس السنة، محذرا من أن معدل الإصابات اليومية بالعدوى في البلاد قد يتخطى عتبة الـ100 ألف.

واستبعد فيران فرض قيود اجتماعية جديدة في هذه المرحلة، مؤكدا أن الحكومة تعول على التطعيم في جهودها الرامية إلى كبح جماح المتحور الجديد.

المصدر: BFMTV