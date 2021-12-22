مجموعة إيكواس: نأمل في تحديد موعد للانتخابات في مالي قبل نهاية العام

أعلن جودلاك جوناثان المبعوث الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أن المجموعة تأمل في أن تنتهي السلطات الانتقالية بمالي من تحديد موعد للانتخابات قبل نهاية هذا العام.

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وقال جوناثان وهو رئيس سابق لنيجيريا بعد اجتماعه مع مسؤولي الحكومة الانتقالية في مالي، أمس الثلاثاء، إن المجموعة تأمل "أن يكون لدينا بحلول نهاية العام جدول زمني كامل لتنظيم الانتخابات" وهذه هي الرسالة التي ينقلها الوفد للمسؤولين في مالي.

وصرح جوناثان للصحفيين بأن الاجتماع مع الرئيس المؤقت الكولونيل أسيمي جويتا كان جيدا للغاية، دون الخوض في التفاصيل.

وزار وفد من إيكواس العاصمة المالية باماكو لتقييم ما تحقق من تقدم بشأن الانتخابات التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها في أعقاب انقلاب عسكري حدث في أغسطس الماضي. وهددت إيكواس بفرض عقوبات اقتصادية ما لم يتم إحراز تقدم ملموس بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الانتقالية في مالي على الاجتماع أو الجدول الزمني للانتخابات. وكانت قد قالت من قبل إن من المرجح تأجيل الانتخابات لبضعة أسابيع أو أشهر بعد الموعد النهائي المحدد في فبراير عام 2022 لأسباب أمنية.

المصدر: رويترز