بلينكن: لا توجد أي خطط لعقد لقاء جديد بين بوتين وبايدن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه لم يتم التخطيط لعقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال: "لا توجد خطط لذلك الآن"، مشددا على أن "المفاوضات يجب أن تستمر لنزع التوتر المحيط بالأزمة الأوكرانية".

وأضاف: "نريد أيضا أن تخفض روسيا التوترات من خلال سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا.. إن التفاوض في مثل هذه الظروف أكثر ملاءمة بكثير مما هو عليه عندما تستمر التوترات في التصاعد".

وتابع: "الولايات المتحدة منخرطة في كل من الدبلوماسية والاحتواء فيما يتعلق بروسيا، وهي مستعدة للرد بقوة على تلك الخطوات التي تعتبرها عدوانية".

وقال: "نحن مستعدون لاستخدام الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، ومجلس روسيا والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإجراء محادثات أمنية".

وأعربت كييف ودول غربية مؤخرا، عن قلقها بشأن ما يزعم من تكثيف "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.

من جهتها، أكدت موسكو أنها "لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول (العدوان الروسي) تستخدم ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية قرب حدود روسيا".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"