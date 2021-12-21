مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى إسرائيل لبحث الملف النووي الإيراني

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل في زيارة تستمر يوما واحدا لبحث الملف النووي الإيراني.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن المسؤول الأمريكي سيلتقي الليلة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، على أن يلتقي يوم غد رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية يائير لابيد.

كما سيترأس ساليفان الجانب الأمريكي في الجولة الرابعة للحوار الإستراتيجي بين الجانبين مع نظيره الإسرائيلي، رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولانا، حول التهديدات والتحديات الإقليمية.

يذكر أن هناك تباينا في الآراء بين واشنطن وتل أبيب حول الملف النووي الإيراني ففي حين ترغب الإدارة الأمريكية بالعودة إلى الاتفاق، ترى إسرائيل إنه يجب تكاتف المجتمع الدولي لإجبار إيران على التخلي عن مشروعها النووي.

وتهدد الإدارة الأمريكية طهران بالتوجه إلى خيارات أخرى في حال لن يتم التوصل اإلى تفاهمات حول الاتفاق النووي.

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"