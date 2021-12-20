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البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع

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البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع
Reuters TOM BRENNER
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
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أعلن البيت الأبيض أن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع لبحث ملف إيران وقضايا أخرى.

وأضاف أن سوليفان سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء وجوده في إسرائيل، وسيزور رام الله لإجراء محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد التقى سوليفان في واشنطن في 12 أكتوبر الماضي، حيث تطرقا إلى الملف الإيراني والأوضاع في قطاع غزة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت في تقرير نشرته في 12 دسمبر الحالي إن "الخلافات طويلة الأمد حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني إلى تحولت توترات جديدة بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإسرائيل، حيث غادر مسؤولان إسرائيليان كبيران واشنطن هذا الأسبوع قلقين من أن التزام الأمريكيين باستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 سيؤدي إلى خلل، وأن هذا الاتفاق يسمح لطهران بالمضي قدما في برنامجها لتخصيب اليورانيوم".

وأشارت إلى أن "التوترات واضحة طوال الأسبوع، حيث سعت إدارة بايدن إلى جلب التحالف مع إسرائيل إلى جبهة موحدة حول كيفية التعامل مع إيران خلال العام المقبل".

المصدر: "رويترز" + RT

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