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واحدة من كل ثلاث إصابات بكوفيد في باريس مرتبطة بـ"أوميكرون"

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واحدة من كل ثلاث إصابات بكوفيد في باريس مرتبطة بـ
Reuters
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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال اليوم الثلاثاء إن أكثر من واحدة من كل ثلاث إصابات بكورونا "مرتبطة بمتحور "أوميكرون" في باريس حسب الفحوصات التي أجريت.

وقال أتال إن نسبة الإصابات بـ"أوميكرون كانت تمثل عشرة بالمئة في نهاية الأسبوع لكن قد نكون تجاوزنا ذلك اليوم وربما بفارق كبير في مناطق معينة لا سيما في إيل دو فرانس وخصوصا باريس"، مشيرا إلى أن معدل الإصابات بكوفيد سجل "رقما قياسيا مرة أخرى" في فرنسا وبلغ 537 حالة لكل مئة ألف نسمة.

وكانت الحكومة تخطط للمصادقة على مشروع قانون بشأن الشهادة الصحية في الخامس من يناير من أجل "اعتمادها النهائي قبل نهاية يناير".

لكن "الاجتماع الاستثنائي للمجلس سيعقد الاثنين المقبل، حيث سيتم تقديم مشروع القانون"، حسب المتحدث الرسمي.

المصدر: "أ ف ب"

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