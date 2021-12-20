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فرنسا.. عجز في توفير الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" وعروض لاستبدالها بـ"موديرنا"

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فرنسا.. عجز في توفير الجرعة الثالثة من لقاح
Reuters
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تشهد فرنسا، عجزا في توفير لقاحات "فايزر" للجرعة الثالثة المعززة، وتطلب من المواطنين استبدالها بجرعة من لقاح "موديرنا"، وذلك بحسب مراسلة "RT" في فرنسا.

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وأفادت المراسلة، بأن المواطنين الفرنسيين يتلقون رسائل بإمكانية استبدال الجرعة المعززة من لقاح "فايزر" بجرعة من لقاح موديرنا، وسط تحفظات المواطنين على خلفية التأثيرات الجانبية المعلنة.

وذكرت أن السلطات الصحية ستفصل اليوم في مسألة تطعيم كل الأطفال بين 5 و11 سنة.

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية عن توفير شركة "أسترازينكا" للكميات التي كان متفقا عليها مع فرنسا في العقود المبرمة عام 2020 بحلول ربيع 2022 أي 300 مليون جرعة.

ويأتي هذا في حين يتم الإعلان عن آلاف الجرعات من "أسترازينكا" انتهت صلاحياتها دون استخدامها نظرا لما أحاط هذا اللقاح من معلومات سلبية عن آثارها الجانبية.

المصدر: RT

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