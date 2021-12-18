تشديد قيود كورونا في فرنسا قبيل الأعياد
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في فرنسا قررت السلطات قبل أسبوع من الاعياد تشديد القيود الوقائية واتخاذ اجراءات غير مسبوقة للحد من تفشي الوباء على ضوء تحذيرات بخطورة الوضع الصحي في البلاد.
ويقول الإيليزي إن إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مالي هذا الاسبوع يعود إلى تفاقم الازمة الصحية وتحدياتها.
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