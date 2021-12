لافروف يودع صحفيين بكلمات من أغنية أرمسترونغ "دع شعبي يذهب"

ودع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجموعة من الصحفيين الروس من صالة المحادثات بكلمات من أغنية لويس أرمسترونغ موسيقي الجاز الشهير: "دع شعبي يذهب".

وكان لافروف يجري اليوم الثلاثاء لقاء في مدينة سوتشي الروسية مع نظيرته من البوسنة والهرسك بيسيرا توركوفيتس. وفي مستهل اللقاء أطلق كل من الجانبين كلمة ترحيبية بحضور الصحفيين من فريق وزارة الخارجية الروسية الإعلامي. وعندما توقفت توركوفيتس في إلقاء كلمتها سألها لافروف مشيرا إلى الصحفيين: "وما لو تركناهم يذهبون؟". ثم أضاف بالإنجليزية ممازحا: "Let my people go" (دع شعبي يذهب)، بعدما واصل الوزيران اللقاء وراء أبواب موصدة.

المصدر: "تاس"