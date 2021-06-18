لافروف يمزح على خلفية خطأ في اسم والده خلال مؤتمر صحفي

ارتكب أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وزيري خارجية روسيا وبيلاروس، خطأ خلال نطقه لاسم والد الوزير سيرغي لافروف، مستخدما كلمة فلاديميروفيتش بدلا من فيكتوروفيتش.

وخلال المؤتمر الصحفي، بدأ المراسل بطرح سؤاله مخاطبا الوزير الروسي: "سيرغي فلاديميروفيتش"، وهو ما دفع لافروف إلى تصحيحه مازحا: "وهو أيضا فيكتوروفيتش، حسنا، لا شيء".

بعد ذلك اعتذر الصحفي من لافروف الذي تابع مازحا: "والآن يمكنك أن تقول فلاديمير فيكتوروفيتش"، في إشارة إلى وزير خارجية بيلاروس فلاديمير فلاديميروفيتش ماكي.

بعد ذلك ابتسم الوزيران، وتابعا المشاركة في المؤتمر الصحفي.

المصدر: نوفوستي