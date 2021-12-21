"واشنطن بوست" تكشف أثرا إسرائيليا في قضية مقتل خاشقجي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة NSO الإسرائيلية قد تم تحميله على هاتف زوجة الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل أشهر من مقتله.

وبحسب التقرير، فقد تم "تحميل برنامج التجسس على هاتف حنان العتر بعد أن استجوبها رجال الأمن في مطار دبي قبل أشهر من مقتل خاشقجي وتقطيع جثته في أكتوبر 2018"، مبينا أن الكشف عن هذه المعلومات هو جزء من تحقيق مستمر تنسقه منظمة الصحافة غير الربحية Forbidden Stories وتضم مجموعة من المؤسسات الإخبارية، في برنامج "بيغاسوس" للتجسس، الذي تم بيعه إلى الحكومات من قبل شركة NSO الإسرائيلية وتم استخدامه لمراقبة الصحفيين والساسة ونشطاء حقوق الإنسان.

هذا وقالت NSO إنه ليس لديها دليل على استخدام برامج التجسس الخاصة بها لاستهداف العتر، لكن التحليل لهاتفها الذي أجراه بيل مارزاك، من مجموعة أبحاث الأمن السيبراني Citizen Lab، وجد دليلا على أنه تم تحميل "بيغاسوس" يدويا على هاتف العتر أثناء احتجازها من قبل السلطات الإماراتية في أبريل 2018.

وأكدت مجموعة Citizen Lab البحثية أن عملية التجسس نفذها عميل من الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: Frontline