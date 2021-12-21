الناتو يقترح عقد اجتماع لمجلس روسيا- الناتو مطلع العام المقبل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0d6
قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يقترح عقد اجتماع لمجلس روسيا- الناتو في أوائل العام المقبل لبحث الوضع في أوكرانيا.
وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم: "نحن مستعدون للحوار مع روسيا. وأعتزم عقد جلسة لمجلس روسيا -الناتو في أوائل العام المقبل، للجلوس ومناقشة هذه القضايا الجدية [بشأن الوضع حول أوكرانيا]".
المصدر: تاس
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.