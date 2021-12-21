الناتو يقترح عقد اجتماع لمجلس روسيا- الناتو مطلع العام المقبل

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يقترح عقد اجتماع لمجلس روسيا- الناتو في أوائل العام المقبل لبحث الوضع في أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم: "نحن مستعدون للحوار مع روسيا. وأعتزم عقد جلسة لمجلس روسيا -الناتو في أوائل العام المقبل، للجلوس ومناقشة هذه القضايا الجدية [بشأن الوضع حول أوكرانيا]".

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المصدر: تاس