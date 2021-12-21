نواب روس يبحثون مع الرئيس السوري الاتصالات بين مواطني البلدين

بحث وفد من مجلس الدوما الروسي مع الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقاء بينهما عقد في دمشق اليوم الثلاثاء، تطوير الاتصالات الاجتماعية والثقافية بين مواطني البلدين.

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وفي تصريحات صحفية قال رئيس الوفد دميتري سابلين، منسق فريق الدوما المعني بالاتصالات مع البرلمان السوري، إن اللقاء تناول سلسلة من الفعاليات الإنسانية التي يخطط الوفد الروسي لإجرائها أثناء زيارته إلى سوريا، ومنها عرض "شجرة رأس السنة الروسية" في دار أوبرا دمشق وتنظيم حفلة "شجرة الميلاد" لدى ممثلية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في سوريا، وتقديم مساعدة لمستشفى الأطفال في دمشق وتوزيع هدايا لطلبة مدارس.

وبحسب سابلين فقد أشار الرئيس السوري إلى أهمية تطوير الاتصالات الثقافية والاجتماعية بين البلدين. وذكر البرلماني أن أحد النواب عن قيادة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم عرض على الأسد تنظيم منتدى شبابي كبير في موسكو "ليجمع بين سياسيين مستقبليين في روسيا وسوريا وجمهورية دونيتسك الشعبية (غير المعترف بها في جنوب شرقي أوكرانيا)"، ورد الرئيس السوري قائلا إنها قضايا مهمة جدا لكنه أشار إلى ضرورة إحداث آلية لمتابعة هذه المبادرات.

وتابع سابلين أن الأسد قال أثناء اللقاء إن سوريا تعتبر "هدفا صغيرا" بالنسبة للغرب، أما روسيا والصين فهما "هدفان كبيران"، الأمر الذي يدفع الغرب لنقل حربه ضد روسيا والصين إلى "ساحات مختلفة" مثل أوكرانيا وسوريا. وأشاد الأسد بسعي روسيا لتطوير العلاقات مع دول تقف في وجه "العدوان الغربي"، وفقا لسابلين.

المصدر: "تاس"